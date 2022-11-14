Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 298 bin 732 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 42 milyon 184 bin 554 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 872 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 254 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 498 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 246 lira 53 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 105 milyon 197 bin 963 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 878 bin 365 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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