Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:19

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 872 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 254 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 498 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 246 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 197 bin 963 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 878 bin 365 metreküp olarak kayıtlara geçti.