Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (4 Kasım 2022)

04 Kasım 2022 Cuma, 14:31

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 640 lira 83 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 638 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 290 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 991 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 935 bin 90 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 525 bin 712 metreküp olarak kayıtlara geçti.