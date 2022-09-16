Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (15 Eylül 2022)

16 Eylül 2022 Cuma, 16:14

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 195 bin 680 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 392 bin 16 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 288 lira 25 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 540 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 76 lira 90 kuruş, satış fiyatı 25 bin 499 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 335 bin 545 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 98 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.