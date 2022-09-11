Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (11 Eylül2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 467 bin 634 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 939 bin 552 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 322 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 121 milyon 861 bin 457metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 504 bin 722 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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