Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (17 Eylül 2022)

17 Eylül 2022 Cumartesi, 15:52

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 212 milyon 400 bin 869 lira oldu.

Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 195 bin 680 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 8 milyon 77 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 99 bin 320 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 530 bin 643 metreküp olarak kayıtlara geçti.