Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (22 Ekim 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 57 milyon 176 bin 476 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 74 milyon 783 bin 425 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 96 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı 2 milyon 191 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 878 lira 94 kuruş, satış fiyatı 25 bin 313 lira 18 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 97 milyon 47 bin 782 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 436 bin 40 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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