Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (22 Ekim 2022)

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:04

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 96 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı 2 milyon 191 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 878 lira 94 kuruş, satış fiyatı 25 bin 313 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 47 bin 782 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 436 bin 40 metreküp olarak kayıtlara geçti.