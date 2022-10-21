Bursa'da doğalgaz borusu patladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydan çalışması esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın, doğalgaz borusundan kaynaklığı aktarıldı.

İHA
21 Ekim 2022 Cuma, 18:16
Bursa'da doğalgaz borusu patladı
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Bursa'da meydan çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Kestel'de meydan çalışması sırasında doğalgazın yüksek basınçla fışkırması üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz müdahale ekibi gaz vanasını keserek, boruya müdahale etti. 


Bursa doğalgaz patlama

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