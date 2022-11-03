Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (3 Kasım 2022)

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:21

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 770 lira 46 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 10 milyon 391 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 423 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 21 bin 117 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 133 milyon 916 bin 485 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 682 bin 12 metreküp olarak kayıtlara geçti.