Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (3 Kasım 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 226 milyon 214 bin 453 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 235 milyon 337 bin 893 lira olarak açıklanmıştı.

AA
03 Kasım 2022 Perşembe, 14:21
Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (3 Kasım 2022)
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Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 770 lira 46 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 10 milyon 391 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 423 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 21 bin 117 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 133 milyon 916 bin 485 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 682 bin 12 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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