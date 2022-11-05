Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (5 Kasım 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 46 milyon 245 bin 253 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 806 bin 850 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 559 lira 56 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 bin 145 metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 206 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 912 lira 77 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 129 milyon 352 bin 631 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 491 bin 870 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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