Doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? (5 Kasım 2022)

05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:25

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 559 lira 56 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 bin 145 metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 206 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 912 lira 77 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 129 milyon 352 bin 631 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 491 bin 870 metreküp olarak kayıtlara geçti.