Gazprom'un doğalgaz ihracatı ve üretimi düşmeye devam ediyor
Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6, üretiminin ise yüzde 18.6 gerilediğini bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 10 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18.6 azalışla 344 milyar metreküpe düştü.
Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42.6 azalarak 91.2 milyar metreküp oldu.
ÇİN’E YÖNELİK GAZ SEVKİYATINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sevkiyatların, sözleşme yükümlülüklerinin de üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, kış döneminin güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediği aktarıldı.
Küresel doğalgaz talebinin yılın 10 ayında 40 milyar metreküpten fazla düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin 40 milyar metreküple küresel talep gerilemesinde yüzde 95 paya sahip olduğu ifade edildi.
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