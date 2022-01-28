Doğalgaz krizinde son durum: Sanayi sektörü ve haneler nasıl etkilenecek?
İran'dan Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arızaya bağlı olarak gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle sanayinin doğalgaz kullanımı kısıtlandı ve imalat sanayinde sorunlar arttı. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, kesintinin sonuçlarını ve hanelere gelebilecek olası aksamaları Cumhuriyet'e açıkladı.
İran'dan alınan doğalgazın kesilmesi ve bu paralelde elektrik üretiminde doğalgazın yetersiz olması nedeniyle sanayi tesislerinde üretimin durmasının yankıları devam ederken, İran makamları, sorunun ülkelerinden değil, Türkiye'den kaynaklandığını öne sürdüler.
Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, bu kesintinin hanelere ve sanayii sektörüne nasıl yansıyacağını, Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Söz konusu sorunun öngörülebilir olduğunu ve önceden tedbir alınması gerektiğini belirten Aktürk, ''Bizim bunların hepsini senaryo olarak çalışmamız gerekiyordu. Hiçbirinin senaryolarında bunun olmadığını gördüm. Kimse önlemini almadı. İhracata dayalı büyüme modeli hedefledik ama üretim yapamıyoruz. Özellikle kesintinin etkileyeceği sektörler var. Bunlardan bazılarında gaz kesilmeyecek. 5-6 milyar doalarlık bir zarar bekleniyor'' dedi.
İhracat bağlantılarının yetiştirilemeyeceğini ve çalışan işçilerin de etkileneceğini açıklayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:
''Bizim zaten enflasyonumuz yüksek çıktı. Üründeki arz talep dengesi de sağlanamayabilir. Arz talep dengesizliği olabilir. İran bu karara devam ederse, kesintiler de devam edecek. Konutlarda doğrudan bir gaz kesintisi olmaz. Ancak elektirik kesintileri gezdirilebilir, ister istemez kombinizi ve kazan dairenizi çalıştıramayabilirsiniz. Bu da dolaylı kesintiye neden olur. Dolayısıyla konutlarda da kesinti önlemi alınabilir.''
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