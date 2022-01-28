CHP’li Özgür Karabat, doğalgaz krizine karşı ‘fon’ kurulmasını önerdi

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, doğalgaz krizi nedeniyle sanayide oluşan kaybın karşılanması için iktidara uyarı yaptı.

İran kaynaklı olduğu ifade edilen doğalgaz krizine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Karabat, “Türkiye’nin enerji projeksiyonu oluşturulmamış ve olası riskler hesap edilmemiş. Bu nedenle organize sanayi bölgelerinde enerji kesintilerine gidildi. Yüz binlerce işçi çalışamazken, binlerce işletme de milyarlarca dolar zarar ediyor. Sadece 24-28 Ocak tarihleri arasındaki ticari kaybın 5 milyar doları geçtiği ifade ediliyor” diye konuştu. İşçilerin ücretsiz izne zorlandığını da belirten Karabat, “AKP’nin beceriksizliğinin sonucu işveren ve işçiler karşı karşıya geldi. Enerji krizinin ne zaman son bulacağı ise meçhul. Erdoğan önceki gün katıldığı televizyon yayınında 10-15 gün süre verdi. Bu da demek oluyor ki doğalgaz krizi açıklananın çok daha ötesinde” yorumunu yaptı.

"DESTEK OLMALILAR"

Karabat, “Enerji krizi nedeniyle işçi çıkarmak yasaklanmalı ama bütün yük işverenlere yıkılmamalı. Acilen Türkiye Varlık Fonu (TVF) eliyle bir ‘Enerji Krizi Fonu’ oluşturulup işverenlere aktarılmalı, buradaki kaynak da işçilerin idari izinlerinde kullanılmalı. Böylece işverenlerin zararı en aza indirilecek, işçilerin de kaybı olmayacak” önerisini getirdi. Karabat şunları kaydetti: “TVF’nin yönettiği kamu bankalarına geçen hafta 51.5 milyar TL sermaye artırımı yapıldı. Bunlar, kredilerde kullanılacak. Benzer bir sermaye artırımı ‘enerji krizi fonu’ için yapılmalı işletmelere aktarılmalı.”