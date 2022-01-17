Doğalgaz şirketinden 'zam' açıklaması: 'Ne yazık ki...'
KARGAZ, Ocak ayında gelen zammın Aralık ayında yansıtıldığına dair iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. KARGAZ'dan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın bir kısmı ne yazık ki bu asılsız iddialara inanmış ve birçok dilekçe tarafımıza ulaşmıştır. Ocak ayında gelen zammın Aralık ayı tüketimine yansıtıldığı iddiasının asılsız olduğu görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
KARGAZ, Ocak ayında gelen zammın Aralık ayında yansıtıldığına dair iddialar hakkında açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, Karabük bölgesinde bazı muhtarlıkların sosyal medya hesaplarında doğal gaz faturalarının yanlış hesaplandığı, Ocak ayında uygulanması gereken zammın Aralık ayı tüketimlerine de yansıtıldığı iddiası ileri sürüldüğü, vatandaşların sosyal medyada yayınlanan bir dilekçe örneği ile KARGAZ’a başvurarak iade talep etmeleri istenildiği aktarıldığı belirtildi.
BİRÇOK DİLEKÇE TARAFIMIZA ULAŞMIŞTIR
KARGAZ'ın açıklamasında “Vatandaşlarımızın bir kısmı ne yazık ki bu asılsız iddialara inanmış ve birçok dilekçe tarafımıza ulaşmıştır. Konu ile ilgili şirket üst düzey yöneticilerimizin muhtarlarla yaptığı görüşme sonrasında muhtarlar konuyu yanlış düşündüklerini ve Şirketimizin herhangi bir hatasının olmadığını anlayarak çok geçmeden sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımızı tekrar bilgilendirmiştir. Konunun net olarak aydınlatılması ve vatandaşlarımızın tereddütte kalmaması açısından bu açıklama zorunlu hale gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.
EPDK VURGUSU
Şirketin tüm faaliyetlerini 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, EPDK tarafından belirlenen Yönetmelik ve Kurul kararlarına uygun olarak yürüttüğünün ifade edildiği açıklamada şu bilgiler yer aldı, “Dağıtım bölgemizde doğal gaz kullanmakta olan müşterilerimizin tüketimlerinin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. Faturalama işlemlerinde toplam gün üzerinden ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatları ve tesisatta kullanılan basınca göre düzeltme katsayıları uygulanmaktadır. Faturalar her ayın ilk 10 günü okunmakta, tüketimin bir kısmı faturanın okunduğu aya sarktığından bu sarkan günler için fatura okunan ayın fiyat tarifesi baz alınmaktadır. Örnek olarak 2022 yılı Ocak ayında abonelerimize ulaşan faturanın hesaplanmasında, 2021 yılı Aralık ayı tüketimine denk gelen günler için Aralık ayı fiyat tarifesi uygulanırken 2022 Yılı Ocak ayı tüketimine denk gelen günler için ise Ocak ayı tarifesi uygulanmaktadır. Sonuç olarak tüm işlemlerin ilgili yönetmelik ve usul esaslara göre yapılmakta olduğu, Ocak ayında gelen zammın Aralık ayı tüketimine yansıtıldığı iddiasının asılsız olduğu görülmektedir”
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak!
- Afrika Kupası'nda Aboubakar fırtınası!
- Korkunç olayı kötü koku ortaya çıkardı
- Konyaspor’dan alkışlanacak Ahmet Çalık hareketi!
- İstanbul'un göbeğinde panik anları
- Canlı yayında diploma gösterdi
- ABD Genelkurmay Başkanı Milley koronavirüs oldu
- FIFA 2021'in en iyi erkek futbolcusunu açıkladı!