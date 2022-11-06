Doğalgaz 'uçtu', ısınma lüksleşti
Doğalgaza gelen fahiş zamlar, kış mevsimine girişle birlikte faturalara etkisini göstermeye başladı. İleriki aylarda faturaların bin lirayı bulabileceği belirtiliyor.
Doğalgaza ocakta yüzde 25, nisanda yüzde 35, haziranda yüzde 30 ve eylülde yüzde 20.4 zam geldi. Kaloriferlerin yanmasıyla birlikte de zamların “acı” yansıması ortaya çıkmaya başladı.
Sadece akşamları kısa süreli kaloriferler yakılmasına karşılık faturalar ortalama 450-500 lira geldi. Örneğin 89 metreküp toplam tüketimi olan bir hanenin faturasında tüketim bedeli 394.28 lira. Yüzde 18 KDV 70.97 lira. KDV dahil toplam fatura tutarı ise 465.25 lira. Kış aylarında doğalgaz faturalarının en az bin lira olacağına dikkat çekiliyor. Sırada elektrik faturaları da var. Yurttaşı ağır faturalar ezerken temel tedarikçi BOTAŞ zarardan zarara koşuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nun son Kamu İşletmeleri Raporu’nda ekonomik gelişmelere dikkat çekilerek “Kuruluşun tüketicileri korumak ve enflasyondaki artışı sınırlandırmak amacıyla katlandığı maliyetleri satış fiyatlarına yansıtamaması neticesinde 2021’de 17.9 milyar TL dönem zararı oluştu” denildi.
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