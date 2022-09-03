Mehmet Muş'tan doğalgaz zammı açıklaması

03 Eylül 2022 Cumartesi, 13:14

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Doğalgazdaki sübvansiyonları anımsatan Muş, “Halen bir sübvansiyon söz konusu. Artık bütçenin imkânları daha fazla el vermediğinden dolayı yansıtılmak zorunda kalındı” dedi.

‘SİYASİ PARTİLER NEDEN VAR, SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN’

Enerjideki artışların sanayiciye ilave bir maliyet anlamına geldiğini belirten Muş, “Siyasi partiler neden vardır, seçimi kazanmak için vardır. Dolayısıyla seçime 9 ay kalan bir yerde hiçbir hükümet ‘ya ben elektriğe bir zam yapayım, doğalgazın fiyatlarını bir artırayım’ demez” diye konuştu.

“Türkiye’nin ortalama enerji ithalatı 2019’dan geriye dönük 10 yıla bakın 2020’de pandemi çok sağlıklı olmaz ortalama 35-40 milyar dolardır” diyen Muş, “Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” dedi.

‘SANAYİCİMİZİ ZORLAYACAK …’

“Elektrik fiyatlarına baktığınızda döviz olarak da baktığınız zaman hala bizde kullanılan enerjinin fiyatı AB ile mukayese ettiğiniz zaman çok altında” diyen Muş, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“İhracat yapıyorken kullandığımız enerji maliyeti hala oradakilerin altında ama kendi içimizdeki artış, ister istemez sanayicilerimizi zorlayacak ama bunu da şu şekilde değerlendirmek gerekiyor:

Bütçeden bütün imkânlar kullanılıyor, sübvansiyon maksimum seviyede yapılıyor. Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor.

Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe.”