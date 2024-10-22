Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlardan sonra kömür ve soba da yüzde 30-40 pahalandı: Kış yine zor geçecek

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

Havaların soğumasıyla birlikte yüksek enflasyon döneminde ara zam alamayan milyonlarca yurttaşı ısınma maliyeti telaşı sardı. Yaz aylarında doğalgaz ve elektriğe yüzde 38 zam geldi. Doğalgazın maliyetini karşılayamayan yurttaş, kömüre döndü ancak soba ve kömür fiyatlarında da yüzde 30-40 arasında zam görüldü.

Henüz yoğun alışveriş başlamamasına rağmen fiyatların yeniden zamlanmaya başladığını söyleyen soba ve kömür satıcıları, “İnsanlar artık tonla değil torbayla kömür alıyor” dedi. Türkiye’de her geçen gün büyüyen derin yoksulluk özellikle kış aylarında kendini hissettiriyor. TÜİK’in 2023 verilerine göre, yurttaşların yüzde 19’u evin ısınmasını sağlayamadığını söylerken yoksulluk sınırının altında geliri olan hanelerde bu oran yüzde 43.2’ye çıkıyor.

Yurttaşların yüzde 32’si sızdıran çatı, nemli duvarlar ve çürümüş pencere çerçeveleri sebebi ile evini ısıtmakta zorlandığını söylüyor. Buna karşın ekonomi yönetimi yaz ayları içinde elektrik ve doğalgaza yüzde 38 zam yaptı ve yeni yıla kadar zam gelmeyeceğini söyledi. Yurttaş yılbaşında gelecek yeni bir zammın korkusuyla kömürle ısınmaya yöneldi ancak burada da geçen yıl tonu 5 bin lira olan kömür bu yıl 6 bin 500 liraya çıktı.

Geçen yıl 6 bin lira olan sobalar ise 8 bin 500 liraya çıktı. Asgari ücretli bir çalışan maaşının yüzde 20’ye yakınını ısınma masrafına ayırmak zorunda kalıyor.

KÖMÜRDEN BATTANİYEYE

Yoksul kesimlerde yurttaşların kömür bile alamadığını söyleyen İzmir Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mustafa Düzyol, “İnsanlar bir ton kömür parası veremiyor, torbayla alıyorlar çünkü kimsede öyle bir nakit para yok. ‘Hele bugün ısınalım da yarın bir çaresine bakacağız artık’ diyorlar. 2 yıl önce yurttaş doğalgazdan kömüre geçiyor diyorduk şimdi battaniyeye geçiyor” dedi.

Yılbaşında yeni bir zam korkusu yaşandığını belirten Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Bu 3 aylık enflasyon düşük gelsin diye zam yapmayıp yılbaşında birikimli bir zam yapabilirler doğalgaz ve elektriğe. Bu da zaten ısınma planını haftalık hatta günlük yapmaya başlamış milyonlarca insanı soğukta savunmasız bırakacaktır. Acilen yurttaşların alım gücü artırılmalıdır” diye konuştu.