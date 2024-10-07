Yozgat'ta mangal kömürü üretimi: Gece gündüz nöbet tutarak bu işi yapıyorlar

Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:03

Güncelleme: 07.10.2024 - 17:03

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında, mevsimlik işçiler mangal kömürü üretimiyle geçimlerini sağlıyor. Mardin’den gelen işçiler, dağ eteklerine kurdukları çadırlarda, zorlu şartlar altında gece gündüz çalışarak hayat mücadelesi veriyor. Orman işletme müdürlüklerinden temin ettikleri meşe odunlarını testere ve balta yardımıyla kesen işçiler, bu odunları 2-3 hafta boyunca kontrollü bir şekilde yakarak mangal kömürü haline getiriyor. İşlem tamamlandıktan sonra kömürler soğutuluyor ve kamyonlarla çeşitli illere sevk ediliyor.

Mevsimlik işçiler, çoğu zaman aileleriyle birlikte kömür ocaklarının başında nöbet tutarak zaman geçiriyor. Ancak tüm emeklerine rağmen, ürettikleri kömürlerin aracılar tarafından 21 ila 23 lira arasında düşük fiyatlara alındığından şikâyetçiler. İşçiler, satışların devlet denetimine alınmasını talep ediyor.

"KÖMÜR FİYATI 21-23 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Mazıdağı’ndan gelen İslam Ay, 3 yıldır bu işi yaptıklarını belirterek, Nisan ayında Yozgat’a geldiklerini ve Kasım ayına kadar yağmur çamur demeden çalıştıklarını söyledi. Mangal kömürünü Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini de ifade eden Ay, kömürün kilosunun 21 ila 23 lira arasında satıldığını dile getirdi.

"15 GÜN BOYUNCA OCAK BAŞINDA BEKLİYORUZ"

Bir diğer işçi, Abdurrahman Ay ise mangal kömürü üretiminin oldukça zahmetli olduğunu, 15-20 gün boyunca yanan ocak başında nöbet tuttuklarını belirtti.