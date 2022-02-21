Doğalgaz yardımına 100 binlerce başvuru

21 Şubat 2022 Pazartesi, 18:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

216 BİN BAŞVURU

Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.







