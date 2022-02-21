Doğalgaz yardımına 100 binlerce başvuru
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu.
216 BİN BAŞVURU
Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
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