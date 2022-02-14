AKP'li Özhaseki 'Kesin bu' diyerek açıkladı: 'Doğalgazda en ucuz...'
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, doğal gazda 1000 liralık bir doğal gaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını açıkladı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında doğal gaz faturalarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Doğal gazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğal gaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.
"EN UCUZ ÜLKEYİZ"
Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu” ifadelerini kullandı.
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