AKP'li Özhaseki 'Kesin bu' diyerek açıkladı: 'Doğalgazda en ucuz...'

14 Şubat 2022 Pazartesi, 21:47

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında doğal gaz faturalarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Doğal gazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğal gaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.

"EN UCUZ ÜLKEYİZ"

Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu” ifadelerini kullandı.