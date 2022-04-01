Doğalgaz zammına tepki yağdı: 1 Nisan ama şaka değil gerçek!

01 Nisan 2022 Cuma, 07:34

Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

Gece duyurulan zamma siyasi isimlerden tepki yağdı...

İşte onlardan bazıları:

"MİLLETİN OCAĞINA ATEŞ DÜŞÜRMEK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Tam da Ramazan öncesi milletin ocağına ateş düşürmek bu olsa gerek. Evde kullanılan doğalgaza %35 zam" dedi.

"1 NİSAN AMA ŞAKA DEĞİL"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Bugün 1 Nisan ama şaka değil gerçek! Doğalgaza sanayide yüzde 50, evlerde yüzde 35 zam yaptılar! Rezerv bulmuşlarmış!" ifadelerini kullandı.

“ELEKTRİĞE DE ZAM KAPIDA”

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Tarihin tozlu raflarında yerini aldığında büyük ölçüde zamlarla hatırlanacak olan AKP iktidarından #Doğalgaz'a bir zam daha! Konutta %35. Sanayide %50. Bakın burası önemli! Elektrik üretmek için kullanılan doğalgaz ‘a ise %44,30 zam geldi! Yani elektriğe de zam kapıda!” dedi.

“HALAY EKİBİ GÖREVE”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “CHP zihniyeti, gece gece Konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 35 zam yaptı. Yoksa Dış güçler mi desek zammı yapan. Yok yok en iyisi %35 cik zam, pahalı mı diye sorsak. Ne dersek diyelim, Doğalgaz yine zamlandı. Yaparsa AKP yapar. Halay ekibi göreve” ifadelerini kullandı.

“BİR TANE ZAMSIZ GÜNÜNÜZ OLSUN”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50, elektrik santrallerinde yüzde 44,3 zam yapıldı. Kim yaptı? CB Erdoğan… Ya arkadaş bir tane zamsız gününüz olsun. Başarısızlıklarınızın bedelini millete ödetmekten vazgeçin artık…” dedi.

“ŞAKA GİBİ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan itibarıyla zam yapıldı! Konutlarda kullanılan doğal gaza %35, Sanayide kullanılan doğal gaza %50, Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza %44.30 zam geldi! Gerçekten de şaka gibi! Her gün zam üstüne zam! Yeter artık!” ifadelerini kullandı.

“UNUTMAYIN: AKP DEMEK, ZAM DEMEK”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Doğalgaz fiyatlarına konutta % 35, sanayide % 50 zam geldi. Sabah zamla kalkıyor, gece zamla yatıyoruz. Mübarek Ramazan ayı öncesi yapılan bu zamlar artık zulüme dönüştü! Unutmayın: AKP demek, ZAM demektir.”