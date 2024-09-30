Doğalgazda ekim tarifesi açıklandı: Zam olacak mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Doğalgazda ekim tarifesi açıklandı: Zam olacak mı?
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 21:28

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.


Etiketler: #doğalgaz #gaz #Tarife

İlgili Haberler

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?
Doğalgazı düşük derecede sürekli açık bırakmak ısınma maliyetini azaltır mı?

Doğalgazı düşük derecede sürekli açık bırakmak ısınma maliyetini azaltır mı?
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar?

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler