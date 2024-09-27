Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar?

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:05

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:05

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyar 953 bin 690 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyar 514 bin 688 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 951 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 919 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 548 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 353 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 637 bin 914 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 122 milyon 695 bin 31 metreküp olarak kayıtlara geçti.