Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 30.09.2024 - 14:29

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 283 bin 502 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 623 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 971 lira 55 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 776 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 570 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 372 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 274 bin 547 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 110 milyon 924 bin 701 metreküp olarak kayıtlara geçti.