Doğan Holding'den 728.8 milyon liralık imza: Karel'e ortak oluyor
Doğan Holding doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim'in, Karel Elektronik hisselerinin yüzde 40'ını toplam 728.8 milyon lira bedelle devralmak için sözleşme imzaladığını duyurdu.
Doğan Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, bu işlemle eş zamanlı olarak, Karel tarafından Daiichi Elektronik'in yüzde 75 hissesinin devralınmasına ilişkin sözleşmelerin de Karel ve Daiichi arasında akdedildiği belirtildi.
Açıklamada, pay devir işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak üzere sözleşmelerde belirlenen tüm kapanış işlem ve koşullarının yerine getirilmesi durumunda gerçekleştirileceği belirtildi.
Doğan Holding hisseleri saat 10.20'de yüzde 2.1 primle 3.4 liradan, Karel Elektronik hisseleri ise yüzde 8.9 düşüşle 12.7 liradan işlem görüyor.
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