Doğum yardımı ne kadar oldu? Çocuk başına yapılacak ödeme miktarı ne kadar?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Önceleri deprem bölgelerinde başlayan 150 bin TL faiziz evlilik kredisi uygulamasının 81 ilde başlayacağını ve doğum yardımlarının artırıldığını açıkladı. Peki, Doğum yardımı ne kadar oldu? Çocuk başına yapılacak ödeme miktarı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu ve "2025 yılını aile yılı ilan ettik. 2025 aile yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz." dedi. Bu kapsamda yeni yılda uygulanacak evlilik ve ebeveynlik teşvik düzenlemelerini açıkladı. Peki, Doğum yardımı ne kadar oldu? Çocuk başına yapılacak ödeme miktarı ne kadar?
2025 DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan yeni yılda doğum yardımlarını yükselttiklerini açıkladı ve şunları söyle;
"Bu yıl doğum yardımlarımızı da artırıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca 2. çocuk için her ay 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için 5 bin lira çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. 2 ve diğer çocuklar için vereceğimiz çocuk yardımlarını annelerin hesaplarına yatıracağız."
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