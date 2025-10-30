Doğum parası ödemeleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni doğum yapan annelere sağlanan doğum yardımı ödemeleri için başvurular e-devlet ekranı üzerinden alınıyor. Peki, Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödemelerine ilişkin bilgilere aynı uygulama üzerinden ulaşabileceklerini bildirdi.

2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

