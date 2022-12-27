Doğuş Otomotiv, çalışma modelini değiştiriyor

27 Aralık 2022 Salı, 14:44

Doğuş Otomotiv, yeni yılla birlikte yeni çalışma modeline geçiyor. bloomberght.com'un haberine göre, Doğuş Otomotivliler, yeni modelle birlikte haftada 3 güne kadar uzaktan çalışabilecekler.

2022 yılında başladığı bina yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Doğuş Otomotiv’in genel merkezi lojistik ve eğitim binaları ile aynı yerleşkeye taşınmış olacak.

Planlanan yeni modelde, ofiste çalışılan günler için kaynak tüketiminde optimum yönetim sağlamak, ofislerde çalışan kişi sayısına bağlı olarak yemek ve ulaşım gibi hizmetleri koordine etmek amacıyla farklı ofislere rezervasyon imkânı sağlayan Microsoft Teams’e entegre çalışan ORA Ofis Rezervasyon Sistemi devreye alındı.

Tüm toplantı ve yönetici odalarının kablosuz bağlantı teknolojisiyle çalıştığı binada tüm katlarda ortak çalışma alanları ve sosyal alanlarda yer alıyor. Tüm mekanik sistemler su ve elektrik tasarrufu için otomatize edilmiş durumda.