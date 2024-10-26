Dolandırıcılar bu kez Daron Acemoğlu'nu taklit etti

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, ismini ve fotoğrafını izinsiz kullanarak danışmanlık yaptığını iddia eden bir grup hakkında bilgi aldığını ve buna itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıcılar bu kez Daron Acemoğlu'nu taklit etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 23:05

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu, dolandırıcılar tarafından taklit edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acemoğlu, "Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım" dedi.

"TAVSİYE YA DA DANIŞMANLIK KESİNLİKLE VERMİYORUM"

Takipçilerini Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımlar ile uyaran Acemoğlu, "Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #daron acemoğlu #dolandırıcı #sosyal medya

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