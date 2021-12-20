Dolar 15 liranın altını gördü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 18.40 seviyelerinden 15 seviyesinin altına indi.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 18:39
Dolar 15 liranın altını gördü
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Kabine toplantısı sona ermeden hemen önce tarihi zirveye ulaşan dolar ve avro, Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler sonrası düşüşe geçti.

Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 18.40 seviyelerinden 15 seviyesinin altına kadar düştü. 20,80 seviyesindeki avro ise 18'in altına indi.

YENİ MODEL

Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.


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