Son dakika | Euro ve dolarda yaşanan dalgalanma için yeni dönem: Erdoğan açıkladı
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Ekonomik gelişmeler, emekliye verilecek zam oranı, koronavirüs salgını ve aşılamadaki son duruma ilişkin konuların görüşüldüğü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli konu başlıkları şu şekilde:
- Türkiye- Afrika ortaklık zirvesini geniş katılımla gerçekleştirdik. Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemizde misafir ettik. Ortaklık temasıyla düzenlediğimiz zirve de öncekiler gibi başarılı ve verimli geçti. İkili ilişkilerimizi ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik.
- Salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettiğimiz bu zirve ile Afrika ile ortaklığımızda yeni bir döneme girdik.
- Ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz önce 50 milyar dolar sonra da 75 milyar dolara çıkarmak.
- Afrika'yı bir sorun olarak görmüyoruz. Kıtayı 21. yüzyıla damga vuracak yükselen bir güç olarak değerlendiriyoruz.
BÜTÇE AÇIKLAMASI
- 2022 yılı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oldukça uzun, zorlu ve yüksek tansiyonlu bir süreçti. 67 stratejik programla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile hedeflerimizi hayata geçireceğiz.
- 2022 bütçesinin giderleri bir önceki yıla oranla yüzde 30 arttı.
- Tarımsal desteklere 26 milyar lira, yatırım harcamalarına 148 milyar lira kaynak ayrıldı.
- Geçtiğimiz 19 yılda yüzde 5,1'lik bir büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir.
- 2019 yılında yaşadığımız küçülme dışında Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. Herkes küçülürken biz 1,8 büyüdük. Ülkemizin nüfusu 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdam 19 milyondan 29 milyona çıktı.
- Ülkemizin her karış toprağını kapsayacak şekildeki 3,5 trilyon dolarlık alt ve üst yapı ile yıldızı parlayan bir Türkiye inşa ettik.
STOKÇULUK AÇIKLAMASI
- Tüm dünyada her alanda önemi ile gerçekten herkese dudak ısırtacak adımları attık. Bu süreçte hangi engellerle karşılaştığımız milletimiz biliyor. Vesayetten, darbe girişimlerine hepsini aşarak bugünlere geldik.
- Ekonominin rasyonel işleyişi ile alakası olmayan sıkıntılar hepimizin canını yakıyor. İnancı ve vatanı için hayatını ortaya koyan bir millet olarak bu konjonktürel sıkıntıları aşacak güce sahibiz.
- Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçtik.
KUR AÇIKLAMASI
- Çalışanları hayat pahalılığı adı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz.
- En düşük gelir rakamını 4 bin 250 lira yaptık. Gelir ve damga vergisini kaldırdık.
- Üretimi ve istihdamı desteklemek için çeşitli başlıklar altında çok sayıda paketi harekete geçiriyoruz.
- Serbest piyasa ekonomisi kuralları çevresinde yeni tedbirleri alıyoruz.
- Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.
- Dövizdeki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçıya ileri vadeli kur rakamı verilecek.
- Yastık altında bulunan altınların finansal sisteme dahil edilerek piyasa paydaşları ile yeni araçlar geliştirilecektir.
TÜSİAD AÇIKLAMASI
- Hedeflerimiz doğrultusunda azimle yolumuza devam edeceğiz. Bu vesile ile bir müjdede memurlarıma vermek istiyorum. Memurlarımızı bu kapsama alarak ücretlerini arttırıyoruz.
- Ekonomi programımıza yönelik eleştirileri dinliyoruz.
- Kurdaki dalgalanmadan canını yandığı için söylenen vatandaşımızı anlıyoruz.
- Bununla birlikte Türkiye'nin ekonomide hak ettiği yere gelmesinin önüne çelme takanlara müsaade etmiyoruz.
- Geçmişte gazete ilanları ile hükümet devirip hükümet kurmayı alışkanlık haline getirenlerin, bilimsel kurallara dönelim diyenlerin karın ağrısını gayet iyi biliyoruz.
ERDOĞAN FAİZLERİN DÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI
- Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden en ufak bir geri adım atmaya niyeti yoktur. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka çözüm sunmayanların Türkiye ve dünyayı okuyamadıklarını anlamamaları. ABD'ye baksınlar, Avrupa'ya baksınlar, Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar onların faiz programları nasıl gidiyor onu görecekler.
- Biz şu anda faizdeki indirimle birlikte bir kaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep birlikte yaşayacak.
FAİZ AÇIKLAMASI: "BİZE İNANIN"
- Dünya ekonomisini oluşturan küresel güçler, tarihin en büyük kavgasını veriyor. ABD, AB, Çin ve Japonya Merkez Bankaları'nın politikaları istihdamı korumakla odaklı ilerlemektedir. Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ihracatımızı geliştirmeyi başardık.
- Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere 120 trilyon doları geçen borç batağında yüzerken; Türkiye'ye faizleri yükseltmeyi dayatmak mantıksızdır.
- Sevgili milletim biz sizi seviyoruz. Bize inanın. Bugüne kadar inandınız 19 yıl boyunca Türkiye'nin nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Dünyadaki para bolluğu önce maliyeti sonra fiyatları arttırmaya başladı. ABD ve Avrupa tarihlerinde görmedikleri enflasyon rakamları ile karşılaşmaktadır. Hiç bir yerde Türkiye için dedikleri gibi faizi enflasyonun üzerine çıkarmıyor.
KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
- Geldiğimizde IMF'deki borcumuz neydi şimdi ne? Bay Kemal nereden aldık bu borç yükünü, sizlerden aldık.
- Buradan sesleniyorum bütün yatırımcılarımız, bütün kamu bankalarımız onların emrindedir. Ama kamu bankasında kredi alıp başka yere yatırıp buradan kar elde etmek isteyenlerin alnını karışlarız. TUSKON, TÜSİAD hadi gidin yatırımlarınızı yapın bakalım. Biz önünüzde miyiz yoksa destekçi miyiz?
KÖRFEZ ÜLKELERİ AÇIKLADI
- Körfez sermaye başta olmak üzere yatırım ve finans işbirlikleri yapıyoruz.
TEKRARLADI: "EY TÜSİAD"
- Türkiye burada, Türkiye çökmedi ya. Ey TÜSİAD, bak Türkiye nerede? Siz hala bu iktidarını nasıl indiririz bunu hesabını yapıyorsunuz? Utanmadan Bay Kemal ile erken seçim tartışmaları yapıyorsunuz? Bunlar rüyadır rüya Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz.
- Antalya G20'de bu kardeşinize bütün liderler, siz bu PPP ile ne yaptınız, bunu bize anlatın? Ve orada biz tüm liderlere yap işlet devreti anlattım. Para hazır gelmiyor, kaynak üreteceksiniz. Bu şehir hastanelerinin niye yapılmasını istemiyorlar? İstemiyorlar çünkü benim vatandaşımız modern hastanelere kavuşmasın. Biz bunları yaptık, hala yapmaya devam ediyoruz.
"ÜLKEMİZDE DÖVİZ BOLLUĞU VAR"
- Kurdaki dalgalanmadaki belirsizlik, ülkemizin gerçek görünümünü yansıtmıyor. Yastık altındaki dövizi saymıyoruz bile. Aslında ülkemizde döviz kıtlığı değil, döviz bolluğu var. Halihazırda böyle bir süreç yaşıyoruz. Döviz alımına yönelik psikolojik yönelim ortadan kalktığında bu bolluğun sonuçları elde etmeye başlayacağız.
- Bu yoldan dönüş yok. İşte görüyorsunuz, yatırımlar artıyor. Parası olan herkesi yatırıma davet ediyoruz. Her alanda istihdamı güçlü şekilde destekliyoruz. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İhracatımız artıyor. Milletime sesleniyorum: araçlarınızla Anadolu'ya giderken; herhalde otobandaki tırları görüyorsunuz değil mi? Bunlar ne taşıyor? Bunların hepsi ihraç ürünlerini taşıyor. Yollarımız tırlarla dolu. Geçmişte tenhaydı bu yollar.
- Cari açığımız azalıyor. Kamu maliyemiz gücünü koruyor. Bankacalık sektörümüz sapasağlam. Ülkemizi asırlardır bir cendereye hapse edenler; tarihi tekerrür ettiremeyecekler.
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
- Cumhuriyet tarihinde ilk defa bizim dönemimizde 20 yıl süren kalkınma hamlesi yaşandı. Bu işler, seçime yakın zamanda olmaz diyerek aba altında sopa olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bugün hamle yapmazsa yarım ya da çeyrek asırlık kayıp yaşayacağını ya bilmiyor ya da bilmek istemiyor.
- Ülkemizin ve milletimiz çıkarları seçime kadar değil, 2053'e kadar devam etmemiz gerektiğini gösteriyor.
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