Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (6 Mayıs 2022 Cuma)

Dolar ve tahvil getirileri yatırımcıların faiz oranlarının artırılmasının küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği yönünde endişeleriyle yükselirken borsalar keskin geriledi. Yatırımcılar, yüksek enflasyonla mücadele etmek isteyen ABD ve diğer başlıca merkez bankalarının para politikalarını öngörülenden daha hızlı sıkılaştırmaya gideceklerini ve bunun resesyona neden olacağından kaygılanıyorlar.

Reuters
06 Mayıs 2022 Cuma, 09:04
Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (6 Mayıs 2022 Cuma)
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Piyasaların odağında TSİ 1530'da açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam verileri var. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2.34 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi üç gün süren resmi tatilin ardından yatay seyretti. Fed, Çarşamba günü faizleri 50 baz puan yükseltmiş ve Fed Başkanı Jerome Powell 75 baz puanlık bir artırımın değerlendirilmediğini ifade etmişti. Ancak, piyasalar yine de merkez bankasının Haziran ayında gerçekleştireceği politika toplantısında 75 baz puanlık büyük bir artırımın gerçekleştirilme ihtimalini yüzde 82 olarak fiyatladı.

ABD'NİN HAZİNE TAHVİLLERİNİN GETİRİLERİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİYLE YÜKSELİYOR

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün Kasım 2018'den bu yana ilk kez yüzde 3.1'i tırmanmasının ardından bugün erken işlemlerde yüzde 3.084 seviyesini gördü. Döviz  Dolar, yakından takip edilen ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde diğer başlıca para birimleri karşısında art arda beşinci haftayı da kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. TSİ 1530'da açıklanacak olan istihdam verilerinin para politikasının öngörülenden daha hızlı sıkılaştırılması görüşüne destek sağlayacağı düşünülüyor. Euro yüzde 0.11 gerileyerek 1.0529 Dolardan işlem gördü.

Geçen hafta 1.04695 Dolar ile beş yılın dip seviyesini görmesinin ardından dar aralıkta seyreden Euronun haftalık bazda kaybı ise yüzde 0.12 oldu. Dolar yen karşısında yüzde 0.22 yükselerek geçen hafta 131.25 ile kaydettiği 20 yılın zirve seviyesine yaklaştı. Doların yen karşısında haftalık bazda kazanımı ise yüzde 0.46 oldu. Dolar endeksi dünkü seansta 103.94 ile 20 yılın zirve seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0.02 artışla 103.59 seviyesine yükseldi. Endeksin haftalık bazda kazanımı ise yüzde 0.35 oldu. Euro/Dolar : -0.11 yüzde  1.0528 Dolar/TL : +0.00 yüzde  14.8710 Dolar endeksi : -0.08 yüzde  103.665 Sepet/TL : Dolar/yen : +0.34 yüzde  130.5700 Haberlerin orijinalleri için tıklayınız: TAHVİL PİYASASI ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi : -0.011 yüzde  3.057 yüzde  Almanya 10 yıllık tahvil faizi : 0.014 yüzde  1.044 yüzde  Türkiye 2027 vadeli Dolar Eurobond : 0.000 yüzde  8.535 yüzde  Türkiye 2047 vadeli Dolar Eurobond : 0.000 yüzde  8.771 yüzde 

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.8 artışla 111.44 Dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.7 artışla 109.06 Dolara yükseldi. Brent ve ABD hafif ham petrolü art arda ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. 


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