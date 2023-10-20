Dolar 28'i geçti, Euro tekrar 30'a yaklaştı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 20 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:34

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:34

İç veri gündeminde bugün Merkez Bankası'nın yeni katılımcı listesi ile yapılan ilk piyasa katılımcıları anketi ile Hazine, Eylül ayı merkezi yönetim borç stoku verileri yer alıyor.

TCMB geçen yıl bir önceki yönetim altında, yerli ve yabancı bir çok büyük banka ekonomik araştırma bölümlerinin de aralarında yer aldığı katılımcıları piyasa katılımcıları anketinden çıkarmıştı. Bu süreç, tahminlerin hükümet tahminlerine yakınlaşmasıyla sonuçlandığı için eleştirilmişti.

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 bütçesine ilişkin sunum yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca çalışma hayatından çıkan emeklilere 5,000 TL ödenmesini de içeren turizm amaçlı kiralanan konutlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinin bugün tamamlanması bekleniyor.

Gazze Şeridi'ndeki El-ahli el-Arabi hastanesine haftabaşında yapılan saldırı, 7 Ekim'de Hamas militanlarının İsrail'deki saldırılarda en az 1,300 kişinin ölmesinden bu yana Ortadoğu'da tırmanan gerilimi daha da artırdı. İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı abluka ve hava saldırılarının ardından Gazze'de aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı binlerce insan hayatını kaybederken, insani kriz de giderek kötüleşiyor.

Güvenli varlık fiyatlamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ardından ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 5'e yükseldi.

Powell'ın dün gerçekleştirdiği ve yakından izlenen konuşması piyasalarda karmaşık tepkilere neden oldu ancak çoğu yatırımcı için Fed'in Kasım'da da faizleri sabit tutacağı beklentileri kuvvetlendi.

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor. Kur bu hafta yeni zirve olan 28.50'ye kadar yükseldi. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

Dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar 28.02 civarında. 18 Temmuz'da 30.66 ile zirveyi gören Euro TL 29.64 bandında işlem görüyor.

Analistler ortadoğuda artan gerilimin Türkiye'nin İsrail ve ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor. Ekonomomistler Türkiye'ye ekonomisine yönelik ilk etkinin sınırlı kaldığını söyleseler de sürecin uzaması halinde negatif etkilerin katlanabileceğini belirtiyor.

Türkiye bölgeye derinleşen insani kriz nedeniyle yardım ulaştırılması ve esir takası da dahil diplomasi trafiğini sürdürerek tarafları gerilimi azaltmaya çağırıyor.