Gram altın rekor tazeledi, dolar 29'a dayandı... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 19.10.2023 - 09:50

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 3 üzerinde değer kaybı ile tamamlarken dolar/TL 28.05 zirvesini gördü. Türkiye'nin kredi iflas takası primi (CDS) 419/424 baz puana yükseldi. CDS seçim sonrası 300 baz puandan fazla düşüşle 400 bp altına inmişti.

Bugün ise dolar TL gün içi 28.50'i görerek zirve tazeledi. Euro ise 29.58 bandında işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın spot piyasada dolardaki yükselişin de etkisiyle 1.831 zirve tazeledi. Bugün piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın katılacağı bir etkinlikte yapacağı konuşmada olacak.

Gazze Şeridi'ndeki El-ahli el-Arabi hastanesine iki gün önce yapılan saldırı, 7 Ekim'de Hamas militanlarının İsrail'de yaptığı eş zamanlı saldırılarda en az 1,300 kişinin ölmesinden bu yana Ortadoğu'da tırmanan gerilimi daha da artırdı. Hamas saldırılarından bu yana Gazze Şeridi'ni aralıksız bombalayan İsrail'in saldırılarında en az 3,000 Filistinli hayatını kaybetti.

Güvenli varlık fiyatlamalarıyla ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 16 yılın yeni zirvesine yükseldi. Yatırımcılar ABD para politikasının seyrine dair ipuçları için bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmayı izleyecekler.

İç veri gündeminde ise Merkez Bankası (TCMB) haftalık para banka istatikstikleri yer alıyor. Bankacılar toplam ve net rezervlerde geçen hafta yaklaşık 1.5 milyar dolar artış yaşandığını hesapladı.

TL YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor. Kur bugün yeni zirve olan 28.50'e kadar yükseldi. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

Siyasi analistler gerilimin Türkiye ile İsrail ilişkileri için vahim sonuçlar doğurabileceğini belirtirlerken, Teneo'nun siyasi analisti Wolfango Piccoli, "Ankara şu anda muhtemelen çok daha sert bir İsrail karşıtı tutum benimseyebilir" dedi. Piccoli Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin de bu kapsamda olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ PETROL FİYATLARIYLA YANSIYOR"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Gerilimin Türkiye ekonomisine ilk etkisi petrol fiyatlarıyla yansıyor. Petrol fiyatlarındaki yeni artış bu yıl için cari açığa bir iki milyar dolar ek yük getirebilir. İlk etki sınırlı kalacak. Ancak gerilim artarsa, yayılırsa bu etki ciddi şekilde katlayabilir" dedi.

Türkiye bölgeye derinleşen insani kriz nedeniyle yardım ulaştırılması ve esir takası da dahil diplomasi trafiğini sürdürerek tarafları gerilimi azaltmaya çağırıyor.

Ülke genelinde İsrail karşıtı gösteriler devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin acılarını paylaşmak amacıyla üç günlük milli yas ilan etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan taraflar arasında barışın sağlanması "garantörlük" önerdi.