Soylu ve Nebati Meclis'te el ele: Fatih Portakal’dan gündem olan tepki!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:57

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:00

Meclis Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında verilen arada eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı, AKP Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gidip tokalaştı.

Daha sonra Nebati ve Soylu Bahçeli’nin yanından ayrılıp ayakta sohbet etti. İkili gezerek sohbet ederken, Meclis Genel Kurulu’nda ele ele dolaştı.

“EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE”

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber’de görüntüye tepki gösterdi.

Portakal şunları söyledi:

“Ülkeyi biri ekonomik anlamda, diğeri güvenlik anlamında çökertmiş iki insandan bahsediyoruz. Ekonominin durumu da ortada iç huzurun durumu da ortada. İkisi bu şekilde el ele ve gönül gönüle Meclis Genel Kurulunda dolaştılar. Biri İçişleri Bakanı, diğeri ekonomiden sorumlu olan bakandı. Biri ekonomiyi mahvetti, sıkıntıyı yaşıyoruz, diğeri, iç güvenlikteki huzuru kaybettik. İşte Ali Yerlikaya… Allahtan öyle bir insan geldi ki bir şeyleri temizlemeye çalışıyor. İkisinden de hesap sorulmuyor bu ülkede.”