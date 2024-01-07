Nureddin Nebati hakkındaki iddialara sert çıktı: 'Ben bir bilim adamıyım'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:40

Güncelleme: 07.01.2024 - 09:40

AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Nebati'nin görev ödeneği, huzur hakkı, yetki tazminatı ve ek ödemeler ile aylık 200 bin TL kazandığı şeklinde bir iddia ortaya atıldı.

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Bilim kurulu üyeliği hakkında çok sayıda eleştirilere maruz kalan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcıya, "Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Ben bir bilim adamıyım" şeklinde isyan etti.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Nebati, şunları kaydetti:

"Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?"