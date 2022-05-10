TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (10 Mayıs 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
10 Mayıs 2022 Salı, 15:46
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (10 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13024
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.13308
BHD BAHREYN DİNARI 40.3354
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17534
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.1846
BWP BOTSVANA PULASI 1.2439
BRL BREZİLYA REALİ 2.9456
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10430
CZK ÇEK KORUNASI 0.64308
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00104
MAD FAS DİRHEMİ 1.5158
PHP FİLİPİN PESOSU 0.29038
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.94236
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.0269
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.19674
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.1290
HKD HONG KONG DOLARI 1.9371
IQD IRAK DİNARI 0.01042
ISK İZLANDA KRONU 0.11505
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03461
LYD LİBYA DİNARI 3.1606
HUF MACAR FORİNTİ 0.04227
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.26045
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.4702
MXN MEKSİKA PESOSU 0.74591
EGP MISIR LİRASI 0.82107
NAD NAMİBYA DOLARI 0.94258
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00136
PEN PERU YENİ SOLU 3.9755
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.4329
RSD SIRP DİNARI 0.13644
SGD SİNGAPUR DOLARI 10.9409
SDG SUDAN POUNDU 0.03389
SYP SURİYE LİRASI 0.00605
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.94251
THB TAYLAND BAHTI 0.44019
TND TUNUS DİNARI 4.9199
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.3509
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.50269
OMR UMMAN RİYALİ 39.4962
JOD ÜRDÜN DİNARI 21.4475
VND VİETNAM DONGU 0.00066
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.3861
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.51262
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 9.6012

 


TCMB döviz alım-satım

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