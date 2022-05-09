AKP'li Numan Kurtulmuş: 'Suriyeli kardeşlerimiz güvenli ve gönüllü bir şekilde geri döneceklerdir'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:04

3. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin kapanış programına AKP'li Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da katıldı.

"GÖÇMEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN YANLIŞ ALGI VE OPERASYONLAR YAPILIYOR"

Kurtulmuş zirvede yaptığı konuşmada, “Özellikle son günlerde Türkiye’de de göçmen meselesi ve Türkiye’deki buraya gelmiş olan kardeşlerimiz üzerinden bazı yanlış algılar ve operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok açık söylemek isterim, 'Bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanım vatanım' demiş.

Hiç kimse hangi şart içerisinde olursa olsun ülkesini, evini ve ailesini terk ederek başka bilmediği bir ülke ve bilmediği bir hayata doğru göç etmek istemez. Bu göçmen meselesini de inşallah artan ırkçılığın, gelişen faşizmin bir aracı haline döndürmeden makul ve gerçekten elverişli politikalar kullanarak çözeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ KALBİ YA DA ZİHNİ MERTEBESİNDEDİR”

Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye'nin İslam dünyası için tabiri caizse İslam dünyasının kalbi ya da zihni mertebesinde olduğunu bir kere daha bu toplantıyla birlikte görmüş oluyoruz. Dünyanın ve İslam dünyasının fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçtiğini ve büyük kırılmaların, büyük altüst oluşların yaşandığı bir dönemi hep beraber idrak ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ana gövdesi olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızın çıkardığı fırsatları iyi değerlendirmesi ve İslam ülkelerinin bundan sonra insanlığın tamamına söz söyleyebilecek güce kavuşmasını temin etmemiz hepimizin vazifesidir.

"AFGANLI KARDEŞLERİMİZ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALIRLAR MIYDI?"

Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve göçmen krizleri ve bunlara bağlı olarak özellikle Batı dünyasında gelişen İslam düşmanlığının da sadece sonuç olduğunun altını çizmek isterim. Uzunca bir süredir Avrupa’da, Batı’da göçmen meselesi önemli bir meseledir. Tartışılıyor ama Avrupa’da ben burada bugüne kadar göçmen meselesinin sebepleri üzerinde tartışıldığını hiç duymadım.

Açık söylüyorum, Afganistanlı göçmenlerden bahsediliyor. Afganistan’ın önce Ruslar, arkasından Amerikalılar tarafından işgali olmasaydı bugün Afganlı kardeşlerimiz dünyanın dört bir tarafına sadece yaşamak için göç etmek zorunda kalırlar mıydı?

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ GÜVENLİ VE GÖNÜLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEKLERDİR”

Son günlerde Türkiye’de de göçmen meselesi ve Türkiye’deki buraya gelmiş olan kardeşlerimiz üzerinden bazı yanlış algılar ve operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok açık söylemek isterim, 'Bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanım vatanım' demiş. Hiç kimse hangi şart içerisinde olursa olsun ülkesini, evini ve ailesini terk ederek başka bilmediği bir ülke ve bilmediği bir hayata doğru göç etmek istemez.

Bu göçmen meselesini de inşallah artan ırkçılığın, gelişen faşizmin bir aracı haline döndürmeden makul ve gerçekten elverişli politikalar kullanarak çözeceğiz. Türkiye’de olan ve sayıları abartılı bir şekilde ortaya konulan Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için tüm projeler yapılıyor.

Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için kaçtıkları bombalardan, kimyasal silahlardan kaçtıkları Suriye’ye inşallah orada emniyet ve selamet sağlanır sağlanmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geri döneceklerdir.”