Dolar durdurulamıyor! Tarihi rekor
Dolar/TL kuru, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yükselişine devam etti. Dün 20,42 seviyesinde işlem gören dolar/TL kuru, 31 Mayıs'ta 20,60 ile rekor tazeledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Türk lirasındaki erime hız kazandı. AKP’nin mevcut ekonomi politikasının devam edip etmeyeceği piyasaların ana gündemi olurken dolar/TL kuru 30 Mayıs 2023'e 20,42 seviyesinden başladı. Euro/TL ise sabah saatlerinde 21,89 seviyesinden işlem gördü.
Dolar, ABD borç tavanı konusunda uzlaşıya varılmasının risk iştahını yükseltmesinin ardından başlıca para birimleri karşısında gerilese de, Türkiye’deki seçim sonuçları nedeniyle Türk lirası karşısındaki yükselişini korumuş oldu.
YENİ REKOR
Dolar kurundaki artış sürüyor. 31 Mayıs saat 00.45 itibarıyla Dolar/TL kuru 20,60 seviyelerinden işlem görüyor.
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