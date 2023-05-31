2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Dolar durdurulamıyor! Tarihi rekor

Dolar/TL kuru, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yükselişine devam etti. Dün 20,42 seviyesinde işlem gören dolar/TL kuru, 31 Mayıs'ta 20,60 ile rekor tazeledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 00:46
Dolar durdurulamıyor! Tarihi rekor
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Türk lirasındaki erime hız kazandı. AKP’nin mevcut ekonomi politikasının devam edip etmeyeceği piyasaların ana gündemi olurken dolar/TL kuru 30 Mayıs 2023'e 20,42 seviyesinden başladı. Euro/TL ise sabah saatlerinde 21,89 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, ABD borç tavanı konusunda uzlaşıya varılmasının risk iştahını yükseltmesinin ardından başlıca para birimleri karşısında gerilese de, Türkiye’deki seçim sonuçları nedeniyle Türk lirası karşısındaki yükselişini korumuş oldu.

YENİ REKOR

Dolar kurundaki artış sürüyor. 31 Mayıs saat 00.45 itibarıyla Dolar/TL kuru 20,60 seviyelerinden işlem görüyor.

 


İlgili Haberler

Mehmet Şimşek'ten sürpriz hamle

Mehmet Şimşek'ten sürpriz hamle
Ekonomist Çetin Ünsalan dolar gerçeğini açıkladı: Karşılığı 35 liraya geliyor

Ekonomist Çetin Ünsalan dolar gerçeğini açıkladı: Karşılığı 35 liraya geliyor
Dolar ve Euro ne kadar oldu? (30 Mayıs 2023)

Dolar ve Euro ne kadar oldu? (30 Mayıs 2023)

En Çok Okunan Haberler