Mehmet Şimşek'ten sürpriz hamle

Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:44

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam AKP kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden iki kaynak, içeriğine dair bilgi vermedi.

Akşam saatlerinde ise Bloomberg dikkat çeken bir haber servis etti. Habere göre, Şimşek çarşamba günü Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti.

"BEKLENMEDİK DEĞİŞİKLİK"

İddiaya göre, Şimşek ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantıyı programındaki “beklenmedik bir değişiklik” nedeniyle iptal etti.