Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve Avro ne kadar oldu? 13 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:18

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:18

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek yılın son politika toplantısı kararını beklerken, petrol altı ayın dip seviyesine geriledi.

Fed faiz kararını TSİ 22.00'de açıklayacak. Piyasa beklentileri merkez bankası yetkillerinin politika faizini sabit tutacağı yönünde.

Yatırımcılar, Fed'in gelecekteki para politikasının seyrine ilişkin ipuçları için Fed başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına odaklanacak.

DOLAR VE AVRO NE KADAR?

Dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi.

Kurdaki bu yükseliş yabancı fon akışının başlamasının desteğiyle aralık ayı başında birkaç gün yavaşlasa da devam etti.

Dolar/TL kuru zirveye yakın 29.05 seviyesinde seyrediyor.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.6 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.7 oldu.

Avro/TL 31.34 seviyesinden alıcı buluyor.

ŞİMŞEK VE ERKAN İSPANYA YOLCUSU

Bugün iç gündemde takip edilecek veri bulunmuyor. TBMM'de 2024 bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan 14-15 Aralık'ta İspanya'da yatırımcı toplantılarına katılacaklar. Erkan bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile görüşecek.

Cuma günü piyasa kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's açıklamaları da yakından izlenecek.

HAZİNE BORÇLANMASI HEDEFİN İKİ KATINDAN FAZLA

Hazine tutar olarak önümüzdeki aylardan çok daha düşük borçlanma içeren Aralık ayı borçlanma programını dün tamamladı. Bu ay, uzun yıllar sonrası ilk kez yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında alıcı oldu. Bankacılar yabancı yatırımcılar haricinde lokal bireysel ve kurumsal talep görüldüğünü de söyledi.

Hazine ay başından bugüne gerçekleştirdiği yedi borçlanma ile 45 milyar TL olan tahminini belirgin aşarak 100 milyar TL'ye yakın borçlandı. Yine de Hazine'nin borçlanma tutarları önümüzdeki yıl belirgin artış gösterecek.

Hazine Ocak ayında 121 milyar TL, Şubat'ta ise 266.8 milyar TL gibi yüksek tutarlarda borçlanma öngördü. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların Hazine ihalelere başlayan ilgisi piyasa açısından önem taşıyor.