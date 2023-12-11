Dolar ve Avro ne kadar oldu? 11 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:07

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:08

Önümüzdeki yıla ilişkin asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında ilk toplantısını yapacak. TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerine bugün başlayacak.

Ayrıca Hazine beş yıl vadeli sabit kuponlu ve yedi yıl vadeli değişken tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

İç veri gündeminde bugün saat 10.00'da yayımlanacak olan ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksi izlenecek.

Reuters anketine göre cari işlemler dengesinin Ekim ayında 750 milyon dolar fazla vermesi beklenirken, 2023'ün tamamı için cari açık beklentisi 45.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Asya borsaları, Fed'in para politikası kararını açıklayacağı haftaya aşağı yönlü başlangıç yaptı.

Yatırımcılar Fed'in yanı sıra dört büyük merkez bankasının açıklayacağı politika kararlarını ve ABD'deki faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı beklentileri üzerinde etkili olacak enflasyon verisini izleyecek.

Bankalar ve Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta bir araya geldi. TL'ye geçiş süreci, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamı, TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesi, Toplumsal Yatırım Notu'na ilişkin ortak çalışma konularını ele alındı.

Finansal İstikrar Komitesi de geçen hafta Cuma günü toplandı. Toplantıda, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan 14-15 Aralık'ta İspanya'da yatırımcı toplantılarına katılacaklar. Erkan ayrıca bugün DEİK ve bu hafta TİM ile görüşecek.

TCMB toplam rezervleri 1 Aralık'la biten haftada 140 milyar doları aşarak rekor kırdı. Toplam rezervlerde 17.95 milyar doları son 10 haftada olmak üzere seçimlerden bugüne 41.7 milyar dolar artış yaşandı.

Yurtdışı yerleşiklerin hisse portföyü 1 Aralık haftasında 376.4 milyon dolar, DİBS portföyü 152.2 milyon dolar arttı. Girişlerin önümüzdeki yıl hız kazanması beklentisi Hazine ihaleleri döneminde 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde tamamı kalıcı olmasa da 500 baz puan düşüşe neden oldu.

Dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi. Kurdaki bu eğilim yabancı fon akışı başlaması desteğiyle Aralık ayı başından beri yavaşladı ancak devam ediyor.

TL YÜZDE 35.4 DEĞER KAYBETTİ

TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

Avro TL ise 31.36'dan işlem görüyor.

HAZİNE BORÇLANMASI OCAK, ŞUBAT'TA BELİRGİN ARTACAK

Hazine bugün beş ve yedi yıl vadeli iki ihale ile borçlanacak. Geçen hafta gerçekleştirdiği üç ihale ile yaklaşık 53 milyar TL borçlananan Hazine'nin borçlanma tutarları önümüzdeki yıl belirgin artış gösterecek.

Hazine şu an itibarıyla Aralık'taki 45 milyar TL borçlanma hedefinin üzerinde borçlanma gerçekleştirmiş olsa da, Ocak ayında 121 milyar TL, Şubat'ta ise 266.8 milyar TL gibi yüksek tutarlarda borçlanma öngördü. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların ihalelere ilgisi piyasa açısından önem taşıyor.

Hazine verilerine göre 10 yıl önce TL cinsi iç borç stokunun yüzde 28'ine kadar ulaşarak rekor kıran yabancı yatırımcı payı birkaç ay geriden gelen güncel veriye göre hâlâ yüzde 1'in altında. Bu kapsamda ihalelere başlayan yabancı ilgisi piyasalarda yakından izleniyor.