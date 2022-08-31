Dolar ne kadar oldu (31 Ağustos 2022)
Dolar güne yükselişle başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1930 liradan, avro 18,2640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,1910 liradan alınan dolar 18,1930 liradan satılıyor. 18,2620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2640 lira olarak belirlendi.
Pazartesi günü, doların satış fiyatı 18,1910 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1870 lira olmuştu.
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