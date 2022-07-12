Brent petrolde belirgin düşüş: 100 doların altına düştü
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı dün 107.24 dolara kadar yükseldikten sonra günü 107.1 dolar seviyesinde tamamladı.
Bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıkan ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına göre şu dakikalarda yüzde 6.67 azalan brent petrolün varil fiyatı 99.96 dolara geriledi.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.
Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.
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