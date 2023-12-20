Dolar güne zirveden başladı! Dolar ve Avro ne kadar oldu? 20 Aralık 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:13

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:13

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerine katılacak.

Faiz artışlarının sonuna yaklaşan TCMB'nin yarın 14:30'da açıklayacağı karar haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip ediliyor.

Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden TCMB'nin yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 42.5'e çekerek sıkılaştırma sürecinin son adımlarını atması bekleniyor.

Kasım ayında beklentilerin üzerinde faiz artışı yapan TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve kısa zamanda sıkılaştırma tamamlanacak. Sıkılık ise gerektiği müddetçe sürdürülecek.

Bankacılar sistemde TL likidite fazlasının dün itibarıyla 200 milyar TL'ye yaklaşması nedeniyle TCMB'den kısa vadede likidite adımı da bekliyor. TCMB'nin seçimlerden bu yana attığı zorunlu karşılık adımlarıyla piyasadan çektiği likidite miktarı 1 trilyon TL'nin biraz üzerine çıktı. Yine de beklenti hem kısa sürede bir adım gelmesi, hem de benzer adımların önümüzdeki dönemde devam edeceği yönünde.

DOLAR VE AVRO NE KADAR?

Dolar/TL, yaklaşık dört aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimi ile 29.10 tarihi zirvesine yükseldi.

TL, son günlerde daha yatay seyretse de dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.7 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.8 oldu.

Avro/TL ise 31.91 seviyesinden alıcı buluyor.

Genel seçimlerin ardından döviz, tahvil başta olmak üzere piyasalar kamu kontrollü yapıdan serbest koşullara doğru ilerliyor. CDS düşüşü 700 baz puandan geçen hafta itibarıyla 300 baz puanın altına doğru belirgileşti.

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar doların üzerinde artışla, 142.5 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine çıkarken seçimden bugüne rezerv artışı da 44 milyar dolara ulaştı. İlgili veri yarın açıklanacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin yıl sonu yaklaşırken de devam etmesiyle Wall Street'e paralel olarak yükselirken petrol son iki işlem gününde kaydettiği kazanımları korudu. Petrol fiyatları, Husi militanlarının Kızıldeniz'deki gemilere saldırılarının deniz ticaretinde aksmaya yol açmasıyla yükselmişti.

Geçen hafta 101.76 ile dört ayın dip seviyesini gören dolar endeksi dün yüzde 0.3'ten fazla düşmesinin ardından bugün 102.20 seviyesinde yatay seyretti.