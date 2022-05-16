Dolarda aynı gün yeni rekorlar kaydedildi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:04

Dolar/TL, yaklaşık 10 günlük yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15.66'nın üzerine çıktı. Yılın ilk günü 1 Ocak 2022'de dolar 13.25 TL'den işlem görüyordu. TL, dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybetti. Yılın ilk günlerinde 100 bin lirası ile 13.25 TL'den 7547 dolar alan Ayşe Teyze 15.6656'dan bugün yılın rekorunu kıran seviyeden dolarını bozdursaydı 118 bin 228 TL alacaktı. Ayşe Teyze'nin kur farkından elde edeceği fark ise 4.2 asgari ücrete eşit olacaktı.

Dolar/TL 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemiş ardından TL'de değer kayıpları 2 hafta önce başlamıştı.

2 Mayıs 2022'de dolar 14.87'den işlem görüyordu.

Bugün gün içinde en düşük 15.4564 olan dolar, en yüksek 15.6656'yı gördü

"TL'NİN DEĞER KAYBI BİR GEREKLİLİK"

Piyasalar mevcut kur politikasını "kamu kontrollü" bir rejim olarak nitelendiriyor. Bankacılar bu politikada TL'nin önümüzdeki dönemde işlem göreceği bandı kestirmeye ve bunun sürdürülebilirliğini analiz etmeye çalışıyor.

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası'nın negatif rezervleri ile sürdürülebilirliğini sağlamak için TL'nin dolar karşısındaki değer kaybını bir "gereklilik" olarak görüyorlar.