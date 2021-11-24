Dolar krizinin ardından Türk bankaları için çarpıcı sözler
Bloomberg Kıdemli Gelişen Piyasalar Analisti Tomasz Noetze, Türk Lirası'nda yaşanan düşüşün Türk bankalarının sermayelerini 3 milyar dolar civarında düşürdüğünü söyledi.
Piyasalarda yaşanan döviz krizinin ardından Türk ekonomisine yönelik çarpıcı değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Bloomberg Kıdemli Gelişen Piyasalar Analisti Tomasz Noetzel, Türk Lirası'ndaki değer kaybının çoğu banka için yönetilebilir olduğunu fakat tüm bankalar için bunun geçerli olmadığını söyledi.
KAMU BANKALARI KIRILGAN
Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank gibi bankaların sermaye, likidite tamponlarının ve hedge politikalarının en iyileri olduğunu belirten Noetzel, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının en kırılganlar olduğunu ve bu bankalar için sermaye hesabında tanınan kolaylıkların uzatılabileceğini ya da sermaye enjeksiyonu seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.
AĞIR FATURA
Noetzel, dördüncü çeyrekte Türk lirasının dolar karşısında yüzde 30 değer kaybettiğini ve bunun ortalama olarak Türk bankalarının sermayelerini 3 milyar dolar civarında düşürdüğünü söyledi.
Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların Türk lirasındaki değer kaybından en az etkilenenler olacağını belirten Noetzel, Vakıfbank’ın tanınan sermaye kolaylıkları hariç sermaye yeterlilik oranının minimumu üzerindeki yüzde 80’lik fazladan sermayesinin risk altında olduğunu söyledi. Bloomberg HT'nin haberine göre; Noetzel, Halkbank’ın kurdaki değer kaybına karşı en kırılgan banka olduğunu düşündüklerini söyledi.
Türkiye’deki düzenleyici kuruluşların sermaye hesaplamalarında kurun daha makul kullanımı için sermaye hesabındaki kolaylıkların muhtemelen uzatacağını belirten Noetzel, sermaye hesabındaki kolaylıklar olmadan Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranlarının yüzde 12-19 arasında olduğunu belirtti.
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