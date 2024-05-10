Dolar kuru yatay seyir izliyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 10 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:57

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:57

Bugün iç veri gündeminde Mart ayı sanayi üretimi ve işgücü istatistikleri yer alıyor.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ise bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Toplantı, İstihdam Politikaları ve Mesleki Eğitim - YOİKK kapsamındaki çalışmalar ana gündemiyle gerçekleştirilecek.

Bugün ayrıca Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu da gerçekleştirilecek. Forumda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında yer aldığı bir çok üst düzey katılımcı ve konuşmacı yer alacak.

Merkez Bankası (TCMB) dün, ilk dört ay gerçekleşen enflasyonun tahminlerin üzerinde olmasını gerekçe göstererek yılsonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e yükseltti.

Karahan 2024'te gerçekleşen enflasyonun beklentilerin üzerindeki bölümü için , "...bunu tamamen telafi etmek ek sıkılaştırma ile dahi pek kolay görünmüyor" dedi ve tahminde yüzde 36'dan yüzde 38'e yapılan ayarlamanın sebebinin de bu olduğunu söyledi. Karahan raporda sıkı politikanın devam edeceği ve dezenflasyonda kararlılık içeren mesajlarını da tekrarladı.

TCMB dün enflasyonda zirvenin Mayıs'ta yüzde 75-yüzde 76 civarında görüleceğini de söyledi. Reuters anketindeki yılsonu beklentisi yüzde 43.5 ile hala TCMB'nin yüzde 38 tahmininin üzerinde bulunuyor. Ayrıca sokaktaki beklentiler ise çok daha yüksek.

Dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler 32.3 civarında gerçekleşti. TL Mart ayında yüzde 3.5 ile dolar karşısında Temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra Nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Euro TL ise 34.79 bandında işlem görüyor.

REZERVLERDEKİ REKOR ARTIŞ DEVAM EDİYOR

TCMB net uluslararası rezervleri 3 Mayıs ile biten geçen hafta 7 milyar dolar artışla 21.08 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin yerel seçimlerin hemen öncesi olan 29 Mart'ta eksi 65.5 milyar dolarla tarihi düşük seviyede bulunan swap hariç net rezervleri ise geçen hafta eksi 38.8 milyar dolara iyileşti.

TCMB'nin swap hariç net rezervi 9.8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son 5 haftada 26.8 milyar dolar arttı.

Şimşek dün sosyal medya paylaşımında "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.

Swap hariç net rezervlere son iki haftada 18 milyar dolarlık "ek iyileşme" görüldüğünü belirten Karahan ise rezervlerde artış istediklerini ancak bir seviye hedefleri bulunmadığını da söyledi. Karahan kur hedefi gözetmediklerini de ifade etti.

Veriler, TCMB'nin geçen hafta Salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor. İşlemciler TCMB'nin rekor hızda döviz birikimine bu hafta da devam ettiğini söylüyorlar.

Süreç 1 trilyon TL'yi aşan sterilizasyona rağmen likidite fazlası yaratırken bunun "geçici" olduğunu belirten Karahan Sterilizasyona bir süre daha depo ile devam edeceklerini de söyledi.

İşlemciler yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çekerek, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kamu harcamalarında tasarruf öngören yeni ekonomi adımları da piyasalarda beklenmeye devam ediyor.