Dolar kurundaki belirsizlik otomobil piyasasını vurdu

27 Aralık 2021 Pazartesi, 10:19

Maliyetlerin tamamı döviz kuruna bağımlı olan otomotiv sektöründe, dövizdeki artış fiyatlara da yansıdı. Pek çok marka yaşanan belirsizlikten ötürü fiyat yayımlamaktan kaçınıyor. Hükümetin yalnızca “gözlerdeki ışıltıdan anlaşılabilen” ekonomi modeli piyasaları istikrarsızlaştırmaktan öteye gidemiyor.

YÜZDE 23’E VARAN İNDİRİM

Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, yapmış olduğu analizde dövizdeki artış trendiyle aralık ayında fiyatlarda 2-3 kez artış yapmak zorunda kalan markaların büyük bölümünün dövizin gerilemesiyle yüzde 23’e varan indirim yaptığını ortaya koydu. Cardata’nın yaptığı araştırmaya göre ortalama indirim yüzde 12 seviyesinde gerçekleşirken geçen hafta en çok indirim yapan markalar Ford, BMW, Fiat, Mini, Peugeot, Volkswagen, Audi ve Opel oldu. Rakamsal anlamda en büyük indirim ise 540 bin TL ile Ford Kuga 2.5 PHEV Hybrid’de gerçekleşti.

SEKTÖR TEYAKKUZDA

Yaşanan indirimler sayesinde ÖTV dilimine düşük matraha giren otomobil sayısı bir nebze artsa da dövizdeki öngörülemezlik nedeniyle sektör teyakkuzda.

BAYİLERDE KUYRUK VAR

Fiyatlarda oluşan artışa rağmen, sıfır kilometre araç almaya karar verseniz dahi hemen teslim almanız neredeyse imkânsız. Çip vb. tedarik zincirlerindeki sıkıntılardan ötürü global otomotiv üretimi, talebi karşılayamıyor. Tüketici Türkiye’de üretilen modellerin teslimatını dahi en az bir ay beklemek zorunda.

Tüketiciler bayilere gittiklerinde fiyatı belirsiz şekilde istedikleri otomobilin siparişini bir miktar kapora vererek sıraya giriyor. Otomobilin teslimat döneminde fiyata razı olmak istemeyen tüketicilere ise ödedikleri kapora anında iade ediliyor, çünkü otomobil almak için sırada bekleyen onlarca müşteri var.

ÖTV’DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Tüketicilerin otomobil fiyatları konusundaki en büyük derdi olan genel ÖTV matrahının da değişmesi bekleniyor. Yaşanan fiyat artışları sebebiyle düşük matrahta neredeyse hiç otomobil kalmadı. En son ÖTV matrah artışı geçen ağustos ayının başında yapılmıştı. O döneme göre yaklaşık yüzde 30 artan döviz kuru sebebiyle bu yılın başında da ÖTV matrah artışı bekleniyor.