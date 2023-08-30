Dolar kurundaki yükseliş henüz temizliğe yansımadı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Birçok ünlü marka ve zincir market markasına imalat yapan ıslak mendil firması Sapro Genel Müdürü Murat Gönül ile tüketicinin değişen algısı ve firmalara etkisini konuştuk.

Temizlik ürünlerindeki vergi artışlarını da değerlendiren Gönül, “Bu tüketiciye yansıdığı kadar üreticiye de yansıyor. Fiyat artırıp pazar kaybetmek istemeyen marka üreticisini de sıkıştırıyor. Piyasadaki fiyatlara henüz dolardaki artış yansımadı, 1-2 ay sonra yansır” diye konuştu. Birbiri ardına gelen maliyet zamlarına sözleşmelerin yetişemediğini söyleyen Gönül, “Mamül Adana’dan İstanbul’a gelene kadar fiyatı değişiyor. Market markalı ürün pazarı düşen alım gücüyle paralel olarak çok büyüyor. Biz de bu talebi kaybetmemek için uygun üretim yapmaya çalışıyoruz. Tabii kriz dönemleri yatırım için de önemlidir. Bunun için doğada çözülebilen ‘Newipe’ isimli ürünümüzü hayata geçirdik ama tabii daha çok Avrupa pazarında ilgi görüyor bu ürünler. Bizde müşteri inovasyondan önce fiyata bakıyor” diye konuştu.