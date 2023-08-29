İstanbul'da operasyon: 3 milyon dolarlık tarihi eser ele geçirildi

Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:15

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:18

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçuyla ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Ş.P. isimli bir kişinin Anadolu'nun farklı kentlerinden tarihi eserler topladığına dair ihbar aldı.

EVE VE DEPOYA BASKIN

İhbarı değerlendiren ekipler, Ş.P.'yi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Ş.P.'nin evinde ve depo olarak kiraladığı bir yerde tarihi eser biriktirdiğini belirledi. Ekipler, Ş.P.'nin evine ve deposuna baskın düzenledi. Ş.P. gözaltına alındı.

TOPLAM DEĞERİ 3 MİLYON DOLAR

Evde ve depoda yapılan aramalarda toplam değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan; 2 bin 369 pişmiş topraktan yapılmış küp, gözyaşı şişesi kap/kaçak vb. obje, bin 234 taştan yapılmış sütun başı dibek, heykel, kolye, ok ucu, 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi, kolye, kap kaçak, 255 metal ok ucu, mızrak ucu, mühür, lenger, yüzük, bileklik, balta, çapa, heykel, 13 farklı döneme ait seramik parçası, 110 etnografik kahve öğütücüleri ve soğudanlık, 20 ahşap sandık, 23 ahşap tekstil baskısı, 10 tablo, 302 ahşap döven dibek ele olmak üzere toplam 7 bin 364 eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler arasında cam objelerin milattan önce 3000'li yıllar ile milattan sonra 500'lü yıllara ait olduğu öğrenildi.

Yine ele geçirilen eserlerden bazılarının da Selçuklu dönemine ait kolyeler olduğu ortaya çıktı.